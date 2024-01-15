В НАТО прокомментировали материал Bild о плане нападения РФ

Руководитель Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с РФ «сценарием учений». Газета.Ru

"Bild получил сценарий обучения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области", - написал Сартс на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Российская газета