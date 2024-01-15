Минобороны РФ обвинило США в экспериментах с вирусами оспы

Министерство обороны России выражает особую обеспокоенность проводимыми американскими военными специалистами исследованиями вирусов натуральной оспы. Об этом в понедельник, 15 января, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами, — рассказал военный.

По словам генерал-лейтенанта, исследования ведутся над вирусом оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента, а также над поиском агентных имитаторов вирусов натуральной оспы. Кириллов напомнил, что работы с этим видом вируса разрешены лишь в двух учреждениях — Центре по контролю заболеваемости в США и государственном научном центре «Вектор» в России.

Несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудники НИИ инфекционных болезней армии США провели аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы. Сложившаяся ситуация, указал Кириллов, наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности, поскольку эти исследования могут спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, заявил Кириллов в ходе брифинга.