ВСУ за последние сутки потеряли на Купянском направлении до 20 военнослужащих и несколько единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении — более 160 военнослужащих. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

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На Купянском направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Синьковка Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на этом направлении.

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли там до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении была отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Также было нанесено поражение опорным пунктам 5-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».