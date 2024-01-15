Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ за последние сутки потеряли на Купянском направлении до 20 военнослужащих и несколько единиц военной техники, а на Краснолиманском направлении — более 160 военнослужащих. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Синьковка Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на этом направлении.
В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли там до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении была отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Также было нанесено поражение опорным пунктам 5-й бригады украинской нацгвардии в районе Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
Во второй половине декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также украинская армия лишилась 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолетов и 259 вертолетов.