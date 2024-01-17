В МО РФ раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 290 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также, по данным ведомства, противник лишился здесь танка, двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух гаубиц Д-30, а также самоходной пушки «Пион».

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На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики. <...> ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.