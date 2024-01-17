В МО РФ раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 290 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также, по данным ведомства, противник лишился здесь танка, двух боевых машин пехоты, пяти боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух гаубиц Д-30, а также самоходной пушки «Пион».
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики. <...> ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, — говорится в сообщении.
Также сообщалось, что нанесено огневое поражение живой силе противника в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ взяли под контроль опорный пункт украинской армии на Донецком направлении, который имеет высокую стратегическую важность. Помимо этого, российские военные захватили крупный арсенал, где хранились западные образцы вооружения. Во время боя были найдены трофейные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, шведские ручные гранатометы AT-4 и различные боеприпасы.