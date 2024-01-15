В Германии объяснили сообщения о «секретном плане» войны НАТО и России

Минобороны ФРГ заявило, что рассмотрение даже самых маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Так в немецком оборонном ведомстве объяснили сообщения о «секретном плане» по войне НАТО с Россией, сообщает Bild. Lenta.ru

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщил представитель Бундесвера. Ura.Ru