Военный эксперт объяснил, зачем Северная Корея испытывает новые ракеты

«Гиперзвук просто создает трудности для ПВО. Я не думаю, что эти ракеты как-то осложнят ситуацию в регионе, — отметил он. — Северная Корея – маленькая страна, которая заботится о своей защите и своем суверенитете, потому что она полностью обложена санкциями. Единственный способ выживания – мощные вооруженные силы и наукоемкие средства вооружения. Иначе не выжить!»