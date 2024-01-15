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Более 20 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО по сдерживанию РФ

Великобритания направит 20 тысяч солдат на учения НАТО, заявил министр обороны Британии Грант Шеппс. Lenta.ru

«В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24», — говорится в сообщении. Парламентская газета

В рамках учений около 16 тысяч военнослужащих британской армии с танками, артиллерией и вертолетами будут развернуты по всей Восточной Европе, начиная со следующего месяца. Королевский военно-морской флот разместит более 2000 моряков на восьми военных кораблях и подводных лодках, в то время как более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут отправлены за Полярный круг. Королевские ВВС будут использовать штурмовики F-35B Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P-8. Российская газета

20 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО по сдерживанию РФ
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