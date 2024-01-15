20 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО по сдерживанию РФ

«В первой половине 2024 года 20 000 военнослужащих Королевского ВМФ, Британской армии и Королевских ВВС будут развернуты по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24», — говорится в сообщении. Парламентская газета

В рамках учений около 16 тысяч военнослужащих британской армии с танками, артиллерией и вертолетами будут развернуты по всей Восточной Европе, начиная со следующего месяца. Королевский военно-морской флот разместит более 2000 моряков на восьми военных кораблях и подводных лодках, в то время как более 400 коммандос Королевской морской пехоты будут отправлены за Полярный круг. Королевские ВВС будут использовать штурмовики F-35B Lightning и самолеты наблюдения Poseidon P-8. Российская газета