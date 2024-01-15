Мобилизация: последние новости на сегодня 15 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 января 2024, в материале «Рамблера».

Военным РФ вручили денежные сертификаты за подбитые танки Challenger и Leopard 2

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В Центральном Доме Российской Армии состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и четырех денежных сертификатов за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Сертификаты номиналом 500 тысяч рублей получили четверо военнослужащих Воздушно-десантных войск. Их вручили представители уральского бизнес-сообщества.

По словам десантников, специально никто боевые машины не выслеживал, но когда танки появились перед военными, им устроили «теплый прием».

Отмечается, что иностранные танки были подбиты с первого пуска управляемой ракеты или выстрела орудия, а вторым машины были уничтожены.

Страховые гарантии добровольцев СВО и военных предложили уравнять

В России добровольцам и их семьям назначают страховые выплаты в соответствии с указом президента, сообщает «Парламентская газета».

В законодательстве норм об этом нет. 14 декабря глава государства Владимир Путин во время «прямой линии» заявлял о том, что все добровольцы должны быть уравнены в правах с военнослужащими, для чего потребуется внести изменения в законы.

Одним из шагов для реализации поручения президента стала инициатива членов рабочей группы по вопросам специальной военной операции, уравнивающая гарантии государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и членов добровольческих формирований. Документ в обновленной редакции внесен в Госдуму в ноябре 2023 года.

В Иркутске провели телемост с участниками СВО из Приангарья

В Иркутске провели телемост с участниками специальной военной операции из Приангарья, сообщает runews24.ru.

В видеоконференции приняли участие бойцы, которых не так давно наградил глава Приангарья Игорь Кобзев. В ходе встречи с военнослужащими из Сибирского военного округа губернатор вручил уроженцам Иркутска, Усть-Кута, Баяндаевского и Осинского районов медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, Суворова и Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».