Губернатор Старовойт сообщило о работе ПВО в небе над Курском

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Курском и Курским районом. Об это сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — говорится в сообщении губернатора.

9 января Старовойт заявлял, что в небе над Курском сработало ПВО. Позже он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области. 7 января после обстрела со стороны Украины был обесточен населенный пункт Козино в Курской области.