В "Хезболлах" заявили, что США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена в надежде на то, что это остановит операции бойцов-хуситов в Красном море. Такое мнение выразил лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал телеканал Al Manar.

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"Президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена, - заявил он. - Действия американцев свидетельствуют о том, что они не знают народ этой арабской страны и его волю к сопротивлению".

По словам шиитского политика, нанесение ударов крылатыми ракетами по предполагаемым военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) ничего не изменит. "Йеменцы будут продолжать нападения на корабли, направляющиеся в Израиль, до тех по пока не будет прекращена израильская агрессия в секторе Газа", - подчеркнул Насрулла.

Лидер "Хезболлах" отметил, что "йеменский фронт стал решающим фактором в битве".

"Каждый араб, мусульманин, свободный и благородный человек обязан заявить сейчас о своей поддержке Йемена, его народа, армии и движения "Ансар Аллах", - указал он.

В ночь на 12 января вооруженные силы Великобритании и США нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена. 13 января атаке подверглась военно-морская база в порту Ходейда на берегу Красного моря. Авианосец USS Carney нанес удар ракетами Tomahawk по аэродрому к северу от йеменской столицы - города Сана.