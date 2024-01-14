«Убеждения заползают под стельку»: Ходаковский о либерализме и СВО

Среди российских военных в зоне СВО есть сторонники либеральных идей, которые забывают о своих убеждениях в условиях реальных боевых действий, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, оказавшиеся на фронте подчиняются ситуации и механически выполняют то, что от них требуют обстоятельства.

Не все же носители либеральных взглядов сбежали «вовне» или иным способом избежали мобилизации? Представьте, что кто-то из тех, кто выступал против политики и риторики России, оказались вдруг в рядах действующей армии. Согласен, суровая действительность могла укрепить таких людей в их убеждениях, — но на войне действуют такие законы, что убеждения заползают куда-то под стельку ботинка, — написал Ходаковский.

По его мнению, либерализм в исполнении россиян — это «что-то предельно оторванное от жизни». Ходаковский признался, что для него носители либеральных взглядов представляются «чем-то вроде тени», неотделимой от предмета.

Подозреваю, что и мы для них выступаем в схожей роли. Это как в первом законе диалектики: борьба и единство противоположностей, — отметил он.

Замглавы Росгвардии в ДНР считает, что разделение по принципу «свой — чужой» неизбежно в условиях продолжающегося конфликта. Но он не согласен с введением «необходимого атрибута ненависти», которая присутствует в избытке и без искусственного нагнетания, по словам Ходаковского.