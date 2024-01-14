На Украине заявили о сложностях в содержании истребителей F-16

Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов, и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.