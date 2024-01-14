Названы подробности падения ракеты КНДР
Ракета, выпущенная северокорейскими военными, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет телеканал NHK со ссылкой на источник в Минобороны страны.
Источник пояснил, что запуск был произведен в воскресенье, 14 января.
По его словам, КНДР предположительно запустила баллистическую ракету малой дальности. Он добавил, что Минобороны продолжает собирать данные.
Специалисты, заметил собеседник телеканала, приступили к поиску места, где приземлилась ракета, а также к расследованию слухов о мнимом повреждении ракетой судна.
Журналисты уточнили, что правительство Японии создало оперативный штаб. В него вошли сотрудники соответствующих министерств и ведомств.
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