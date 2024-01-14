Названы подробности падения ракеты КНДР

Ракета, выпущенная северокорейскими военными, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет телеканал NHK со ссылкой на источник в Минобороны страны.

Источник пояснил, что запуск был произведен в воскресенье, 14 января.

По его словам, КНДР предположительно запустила баллистическую ракету малой дальности. Он добавил, что Минобороны продолжает собирать данные.

Специалисты, заметил собеседник телеканала, приступили к поиску места, где приземлилась ракета, а также к расследованию слухов о мнимом повреждении ракетой судна.