Расчет «Бука» ВС РФ сбил летевшую на гражданскую инфраструктуру ракету

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» Вооруженных сил (ВС) России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что расчет ЗРК 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» во время боевого дежурства засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «За считанные секунды уничтожил ее», — подчеркнули в министерстве.