СМИ: США разочарованы Британией из-за утечки военных данных

Вашингтон разочарован утечкой информации о предстоящей операции против хуситов, которая случилась по вине Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Издание уточняет, что военное сотрудничество США и Великобритании давно стало краеугольным камнем «особых отношений» между государствами, однако накануне начала операции напряженность достигла пика.

«Это произошло, когда The Times сообщила, что было созвано заседание кабинета министров для обсуждения военных действий», — утверждает The Telegraph.

Издание утверждает, что «хорошо информированный источник» сообщил о разочаровании военных США, вызванном действиями коллег в Великобритании, так как обычно о проведении подобных операций рассказывают широкой общественности только после возвращения военных на базы.