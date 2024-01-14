Италия готова присоединиться к ударам по Йемену

«Италия, безусловно, примет участие, поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли. Италия - наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли», - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.