Италия готова присоединиться к ударам по Йемену
Италия готова поддержать союзников по НАТО и принять участие в военной операции Запада против хуситов Йемена в Красном море.
«Италия, безусловно, примет участие, поскольку через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли. Италия - наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли», - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Предполагается, что итальянские корабли будут именно защищать торговые суда, а не наносить удары по Йемену.
Ранее «СП» писала о том, что военная база хуситов в окрестностях йеменского портового города Ходейда подверглась воздушной атаке.