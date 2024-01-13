Политолог: Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией

Владимир Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией, но пока не может сказать об этом прямо. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, сигналы с призывом начать переговоры идут от главкома ВСУ Валерия Залужного и от главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

«(Сигналы. — RT) потихонечку уже идут и от Зеленского, который, опять же, не может сказать прямо», — приводит РИА Новости заявление Корнейчука.

Политолог подчеркнул, что на данный момент Зеленский говорит об этом завуалированно, но «наступит время, когда придётся говорить об этом чётко».