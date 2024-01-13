Появилось видео уничтожения бойцами ВС РФ опорника ВСУ возле Новомихайловки

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе Новомихайловки, кадры ударов с беспилотника публикует Telegram-канал «Старше Эдды». Отмечается, что атака осуществлялась с помощью дрона-камикадзе «Упырь».

Воины-дальневосточники, на вооружении которых стоит народный дрон-камикадзе «Упырь», от уральских мастеров из команды «Повернутых на войне», продолжают кошмарить противника, — пишут авторы канала.

Отмечается, что первый удар уничтожил или тяжело ранил одного бойца. Затем, пока его пытались оттащить сослуживцы, был нанесен второй удар по месту, где сгруппировались солдаты ВСУ.