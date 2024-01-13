Британский эксперт: Россия полностью отключит украинские FPV-дроны

Российские специалисты активно работают в сфере борьбы с беспилотниками, рассказал военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Он добавил, что Россия сможет в ближнесрочной перспективе полностью подавить FPV-дроны ВСУ в зоне проведения спецоперации.

По его словам, современные дроны широко применяются на фронте, представляют собой угрозу для живой силы и бронетехники. В связи с этим, уточнил он, стороны вынуждены разрабатывать средства противодействия вражеским беспилотникам.

«Я уверен, что россияне работают над развитием и усовершенствованием технологий, позволяющих лучше подавлять FPV-беспилотники», — отметил британский эксперт.

Аналитик предположил, что в ближайшее время украинские беспилотники начнут все чаще выходить из строя. Он добавил, что россияне будут использовать комбинации средств ПВО, РЛС и ракетного вооружения.