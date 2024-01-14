Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также отмечается, что воздушная тревога объявлена в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Ранее сообщалось, что на Украине во второй раз за день объявили воздушную тревогу — сирены звучат по всей стране. До этого воздушную тревогу объявляли утром, 13 января, после чего в ряде регионов Украины произошли взрывы. Сирены звучали примерно с 7:30 мск. Взрывы прогремели в Кременчуге, Чернигове, Днепре и Кропивницком. Глава Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что взрывы в Чернигове причинили городу определенные повреждения. Какие именно — чиновник не уточнил. По данным российского Минобороны, утром ВС РФ нанесли высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удары по украинским заводам, производящим 155-, 152-, и 125-миллиметровые снаряды, порох и беспилотники. В ведомстве уточнили, что все ракеты достигли целей.