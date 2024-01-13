Польша подняла боевые самолеты из-за авиации РФ

Оперативное командование польских войск упреждает, что Варшава и ее союзники подняли в небо свои боевые самолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Вооруженные силы Польши.

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Согласно данным агентства, соответствующее решение было принято из-за «повышенной активности» российской авиации. При этом в заявлении командования польских войск отмечается, что активизация Военно-воздушных сил РФ связана с намерением нанести удары по украинской территории.

На этом фоне Варшава запустила «все необходимые процедуры» для защиты воздушного пространства страны, говорится в сообщении. В частности, речь шла об обеспечении безопасности в юго-восточной части Польши.

«Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — подчеркнули в командовании армии республики.

10 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что руководство страны не согласно с приглашением дипломатов из ряда европейских стран на заседание Совета Безопасности международной организации по Украине. Как он сказал, в первую очередь это касается Италии и Польши. Также Москва выступила против участия в совещании Таллина, Берлина и самого Киева, так как все пять государств повторяют «как под копирку» написанные тезисы.