Двое военных ВМС США пропали у берегов Сомали

Двое военнослужащих Военно-морских сил США пропали без вести у берегов Сомали. Об этом заявили в американском Центральном командовании (CENTCOM).

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Отмечается, что военные пропали во время проведения операции.

«Проводится поиск и спасательные операции с тем, чтобы определить местонахождение пропавших моряков», — указали в CENTCOM.