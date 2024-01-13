Мобилизация: последние новости на сегодня 13 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 января 2024, в материале «Рамблера».

Теплоэнергетики Кургана получили благодарность за помощь бойцам в зоне СВО

В Кургане на региональной конференции «Народного фронта» сотрудников Курганской генерирующей компании поблагодарили за участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса во время проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Сенатор Сергей Муратов вручил благодарственное письмо для всего коллектива предприятия генеральному директору компании Александру Прибылеву.

В Народный фронт было передано около восьми тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

В декабре 2023 года сотрудники подведомственных предприятий теплоэнергетики сформировали 200 наборов весом около 18 кг каждый для бойцов из Курганской области. В каждый комплект были включены термобелье, флисовая кофта, балаклава, продукты питания и лекарственные препараты.

Трофеи из зоны СВО передадут в городской музей Батайска

В Батайске волонтеры передадут на хранение в городской музей истории трофейные вещи из зоны проведения специальной военной операции, сообщает don24.ru со ссылкой на администрацию города.

Ранее в музее открылась выставка «Память о погибших земляках», посвященная жителям Батайска, погибшим в ходе спецоперация.

В экспозиции представлены памятные фотографии, трофеи из зоны проведения СВО. В частности, волонтеры передали в музей флаг, подписанный десантниками из Батайска, которые находятся на передовой.

Для семей участников СВО провели новогодний праздник

В Ростове на площадке «Пересвет Арена» провели новогодний праздник для семей участников специальной военной операции, сообщает don24.ru.

На нем присутствовали более 200 человек – дети, супруги, родственники донских военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, а также участники спецоперации, находящиеся в отпуске. Для детей были организованы развлекательная программа, спектакль, всевозможные фокусы.