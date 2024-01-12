Шойгу посетил предприятие КТРВ в Подмосковье
Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В частности, указывается, что Шойгу проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.
«Гендиректор корпорации Борис Обносов доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала СВО объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз», — говорится в тексте.
Таких результатов предприятию удалось добиться за счет расширения и модернизации производства, увеличения числа персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, отмечается в посте.
По итогам своего визита на предприятие Шойгу провел совещание с его руководством и представителями профильных органов военного управления, на котором поставил задачу «не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их».