Шойгу посетил предприятие КТРВ в Подмосковье

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности, указывается, что Шойгу проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения.

«Гендиректор корпорации Борис Обносов доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала СВО объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции в пять раз», — говорится в тексте.

Таких результатов предприятию удалось добиться за счет расширения и модернизации производства, увеличения числа персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7, отмечается в посте.