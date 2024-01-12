Буданов: Киев заинтересован в получении сломанного оружия

На Украине заявили о заинтересованности в поставках от Запада старого и сломанного оружия
Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, слова которого передает Le Monde.
«Споры ведутся не только о гиперсовременных технологиях. Нас интересует все, включая старые или уже не функционирующие системы», — сказал Буданов
По его словам, Киев столкнулся с нехваткой зенитных систем и снарядов. Буданов подчеркнул, что количество оружия также важно.
12 января сообщалось, что власти Британии планируют увеличить военное финансирование Украины.
В этот же день американский сенатор Джош Хоули заявил, что отсутствие контроля со стороны министерства обороны США в вопросе оказания помощи Украине является недопустимым.
11 января генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч сказал, что Пентагон не осуществлял надлежащим образом надзор за оборонными поставками на Украину.