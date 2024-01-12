Министр обороны России Сергей Шойгу поставил Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) задачу модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные. Об этом сообщает МО РФ.

«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что перевод боеприпасов из обычных в высокоточные является эффективным путем, так как первые имеются у ВС РФ в достаточном количестве.

Сергей Шойгу привел в качестве примера успешный опыт применения управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для оснащения обычных, свободно падающих авиабомб, после чего они превращаются в высокоточные боеприпасы.

Шойгу добавил, что сейчас проходит завершающую стадию испытаний созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов доложил министру, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ 2023 года. При этом, по его словам, с начала спецоперации Корпорация увеличила объемы выпуска высокоточного оружия в пять раз по отдельным наиболее востребованным номенклатурам. Это стало результатом расширения и модернизации производства, набора новыз людей, повышения производительности труда и перехода предприятия на круглосуточный режим работы.