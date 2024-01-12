Грузия решила закупить польские зентно-ракетные комплексы

Минобороны Грузии подписало контракт с польской компанией MESKO S.A о приобретении зенитно-ракетных комплексов, сообщает военное ведомство страны в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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«Соглашение подписано в рамках программы развития Сил обороны Грузии и внедрения современного вооружения натовского образца», – отмечает министерство обороны.

Не указывается, сколько комплексов закупит Грузия у Польши.

В конце прошлого года министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил о планах превратиться в страну, которая обладает одной из сильнейших систем ПВО в регионе.