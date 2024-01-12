Пентагон пересмотрел план восстановления оборонной базы США

Пентагон представил новый план по восстановлению оборонно-промышленной базы США. Об этом говорится в материале адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, опубликованном агентством Bloomberg.

По данным бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, новый документ подготовила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Указывается, что план продолжает Стратегию национальной обороны, предложенную в 2022 году. Согласно информации Ставридиса, нововведения предполагают работу в четырех ключевых направлениях: "устойчивые цепочки поставок, готовность рабочей силы, гибкие закупки и экономическое сдерживание".

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Пентагон планирует "стимулировать промышленность к повышению устойчивости за счет создания дополнительных резервных мощностей", "заниматься подготовкой новых американских рабочих для оборонной и смежных областей", отмечает военный.

"В плане изложено множество конкретных идей по решению серьезных проблем, с которыми многие из нас боролись во время холодной войны и глобальной войны с терроризмом. Эти проблемы сегодня вызывают еще большие опасения, поскольку китайская оборонно-промышленная база может превзойти нашу собственную", - резюмирует Ставридис.

Среди других факторов он назвал гонку вооружений между Россией и Западом в военной операции на Украине, а также необходимость поставки боеприпасов Израилю.