МИД Британии объяснил участие в нанесении ударов по Йемену

Великобритания приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, «Ансар Алла» (хуситов) с целью обеспечить безопасность своих судов и свободы судоходства в Красном море. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.