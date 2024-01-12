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Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине крупнейшую партию дронов в преддверии своего визита в Киев 12 января. ТАСС

В частности, будут переданы морские и ударные беспилотники дальнего радиуса действия и разведывательные дроны. Ura.Ru

Большую часть беспилотных летательных аппаратов создадут в Британии, при этом оборонное ведомство страны намерено задействовать в том числе и иностранных партнеров для того, чтобы «заметно нарастить поставки дронов» Вооруженным силам Украины (ВСУ). Газета.Ru

Сунак пообещал передать Киеву крупнейшую в истории партию дронов
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