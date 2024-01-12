Украинский военный заявил о неграмотных поставках дронов в ВСУ

«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой так или иначе — будь то в Министерстве обороны, Генеральном штабе, СБУ, ГУР - во многом управляют люди, которые в этом не разбираются. (…) Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, никогда их не применяли, никогда не разрабатывали электронику, никогда не рассчитывали планер», — пояснил он.