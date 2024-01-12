Украинский военный заявил о неграмотных поставках дронов в ВСУ
Руководители, которые занимаются поставками беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершено не разбираются в вопросе и не понимают, что именно нужно. Об этом заявил украинский военнослужащий Юрий Касьянов, пишет ТАСС.
Своим мнением о закупках дронов он поделился в интервью «Радио NV».
«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой так или иначе — будь то в Министерстве обороны, Генеральном штабе, СБУ, ГУР - во многом управляют люди, которые в этом не разбираются. (…) Очень много людей, которые никогда не делали беспилотники, никогда их не применяли, никогда не разрабатывали электронику, никогда не рассчитывали планер», — пояснил он.
Военнослужащий подчеркнул, что из-за «критически низкого» уровня понимания того, что именно нужно, беспилотники берутся у обычных перекупщиков. Есть также и случаи кумовства при таких закупках, заметил он.
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ все чаще стали использовать FPV-дроны, поскольку столкнулись с нехваткой снарядов для артиллерийских орудий. В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что на Краснолиманском направлении ВСУ снизили использование гражданских заводских БПЛА и увеличили применение кустарных, среди которых есть и такие аппараты, которые могут вести разведку, подсвечивать цели и сбрасывать боеприпасы.