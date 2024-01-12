Япония запустила в космос ракету со спутником-шпионом на борту

Японское аэрокосмическое агентство JAXA запустило ракету-носитель H2A с оптическим спутником «Когаку-8» на борту с космодрома Танэгасима. Об этом сообщает РИА Новости.

Спутник принадлежит правительству Японии и будет заниматься сбором информации. «Когаку-8» должен следить за поверхностью Земли из космоса и делать снимки военных объектов, а также передвижений в Северной Корее, связанных с ракетной программой Пхеньяна. Кроме того, он будет собирать информацию при стихийных бедствиях. Разработка спутника обошлась властям в 275 млн долларов.

Изначально запуск планировался на 11 января, однако его решили отложить из-за неблагоприятных погодных условий. На данный момент японское правительство использует в общей сложности 10 спутников для сбора различной информации.