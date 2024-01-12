Япония запустила в космос ракету со спутником-шпионом на борту
Японское аэрокосмическое агентство JAXA запустило ракету-носитель H2A с оптическим спутником «Когаку-8» на борту с космодрома Танэгасима. Об этом сообщает РИА Новости.
Спутник принадлежит правительству Японии и будет заниматься сбором информации. «Когаку-8» должен следить за поверхностью Земли из космоса и делать снимки военных объектов, а также передвижений в Северной Корее, связанных с ракетной программой Пхеньяна. Кроме того, он будет собирать информацию при стихийных бедствиях. Разработка спутника обошлась властям в 275 млн долларов.
Изначально запуск планировался на 11 января, однако его решили отложить из-за неблагоприятных погодных условий. На данный момент японское правительство использует в общей сложности 10 спутников для сбора различной информации.
Ракета H2A работает на жидком топливе. Это уже 48-й запуск ракеты этого типа. Ожидается, что ее эксплуатация закончится в 2024 финансовом году, после 50-го запуска. На замену ей придет ракета H3, которую собираются впервые запустить после 15 февраля.