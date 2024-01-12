США озвучили цели ударов по Йемену

Целью ракетного удара США и союзников по Йемену стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции (РЛС). Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, размещенном в соцсети X.

Ранее хуситы в знак солидарности с сектором Газа пообещали задерживать у своих берегов все суда, как-либо связанные с Израилем. После этого американские корабли начали патрулировать Красное море в рамках операции «Страж процветания». Накануне лидер движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси заявил, что в ряде районов Йемена проходит массовая мобилизация.

Сегодня США при поддержке союзников нанесли удары по целям в Йемене. Президент Джо Байден заявил, что удары «являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет», пишет ТАСС.

В свою очередь глава Центрального командования Майкл Курила отметил, что действия хуситов поставили под угрозу жизни моряков.

«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — заявил он.

Поражены более 60 целей в Йемене, уточнил глава ВВС Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

По его словам, при ударах по узлам управления, складам боеприпасов, пусковым комплексам, производственным объектам и радиолокационным комплексам ПВО было использовано более 100 высокоточных боеприпасов.

«Мы по-прежнему готовы помочь партнерам на Ближнем Востоке в защите от поддерживаемых Ираном группировок ополченцев, включая боевиков-хуситов, и от угрозы, которую они представляют для региональной безопасности и стабильности», — приводит слова Гринкевича CNN.

По данным осведомленных источников РИА Новости в регионе, четыре удара были нанесены по военно-воздушной базе в столице Сане, восемь по аэропорту в Ходейде, три по военному лагерю восточнее города Саада, восемь по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан.