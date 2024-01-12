Мобилизация: последние новости на сегодня 10 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 января 2024, в материале «Рамблера».

На средства бизнесменов Вологды для бойцов СВО были приобретены амуниция, аптечки и дроны

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Более 100 тонн груза из Вологды было направлено на передовую и Донбасс за все время специальной военной операции. Представители бизнеса Вологды собрали на эти цели более 35 миллионов рублей, пишет RuNews.ru.

Как говорится в публикации, на эти деньги удалось закупить ряд необходимых предметов: тепловизоры, амуницию, рации, дроны, коллиматорные прицелы, генераторы, полевые аптечки, тактическое снаряжение и многое другое. Кроме того, на фронт было отправлено 12 транспортных средств высокой проходимости.

Мэр города Сергей Воропанов также сообщил, что в городе часто проходят благотворительные концерты в поддержку военных, благодаря чему удалось собрать 600 тысяч рублей.

Депутат Госдумы вручил в Балашихе новогодние подарки детям участников СВО

Детей военнослужащих, которые воюют на Украине, поздравил с прошедшим Новым годом вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой депутат Государственной Думы РФ Михаил Терентьев. Он также вручил им подарки. Об этом пишет агентство «Большая Балашиха» со ссылкой на местное отделение «Единой России».

Михаил Терентьев исполнил новогодние пожелания ребят. Десятилетнему Кириллу он подарил конструктор «Лего», его восьмилетней сестре Полине — набор для создания украшений, а шестилетнему Артему — дартс.

«Приятно дарить детям радость. "Ёлка желаний" — хороший проект, который поддерживают все депутаты Госдумы, единороссы всех муниципалитетов страны», — поделился он.

Олег Кожемяко рассказал, почему большое число приморцев находятся на СВО

Несколько десятков тысяч жителей из Приморья отправились на специальную военную операцию, так как здесь находится Тихоокеанский флот и мощные армии. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом пишет ФедералПресс.

По его словам, жители Приморья образуют самое многочисленное воинское соединение, которое представлено в субъекте РФ.