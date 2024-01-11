Вашингтон объявил об окончании оборонных поставок Киеву

США прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирбb, чьи слова передает телеканал CTV.

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«Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась», — заявил он в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, таким образом поставки вооружения и военной техники США для Киева пока прекращаются, но Конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для помощи Украине.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов», — констатировал Кирби.

До этого зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у Соединенных Штатов заканчиваются одобренные средства на помощь Украине.