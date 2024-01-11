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Хуситы объявили о начале мобилизации

В ряде районов Йемена проходит массовая мобилизация, заявил лидер движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси. Об этом пишет ТАСС.

Хуситы объявили о начале мобилизации
© globallookpress.com

По его словам, мобилизационные мероприятия проходят в большинстве провинций, находящихся под контролем движения. Он добавил, что «число призывников исчисляется тысячами».

Абдель Малек аль-Хуси отметил, что сторонникам движения необходимо продолжать боевую подготовку, жертвовать деньги.

Ранее член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщил, что во всех провинциях были открыты тренировочные лагеря.

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По его данным, десятки тысяч молодых людей добровольно пошли обучаться военному ремеслу. Он добавил, что несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена.

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