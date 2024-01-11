Bloomberg: ЕС начал переговоры о проведении военной операции в Красном море
Европейский союз рассматривает возможность проведения военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море, пишет Bloomberg.
Страны-члены ЕС начали переговоры о готовности покрыть расходы на операцию, передает ТАСС.
Окончательное решение по этому вопросу могут принять 22 января в ходе встречи министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Сообщается, что Германия уже выразила желание участвовать в операции.
Ранее хуситы заявили о нанесении удара по американскому кораблю.