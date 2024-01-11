Сколько истребителей 5-го поколения у России, США и Китая

Истребители пятого поколения должны соответствовать нескольким основным требованиям: малозаметность для радаров; возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости (без включения форсажа); комплекс вооружения, полностью скрытый в корпусе самолета для улучшения аэродинамики; сверхманевренность.

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Сейчас в мире боевыми самолетами пятого поколения считаются американские А-22 Raptor и F-35 Lightning II, российский Су-57, китайский Chengdu J-20 «Черный Орел», а также японский Mitsubishi ATD-X. Конкретные характеристики самолетов засекречены, но известно, что все они используют бортовые радары с активной фазированной антенной решеткой и управляемый вектор тяги.

Евгений Потехин/NEWS.ru