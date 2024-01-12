В Верховной Раде опровергли мобилизацию инвалидов

«Мы уже сейчас можем сказать, что в законопроект будут внесены изменения. В нем не будет мобилизации инвалидов, не будет возможности для местных властей действовать по своему усмотрению в вопросах мобилизации, а также не будет существенных ограничений прав человека», — отметил украинский парламентарий.