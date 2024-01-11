Удары Киева западным оружием по объектам на территории России станут поводом для Москвы применить ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Lenta.ru

«[Украина] рискует нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. <…> Это прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — написал Медведев. Он сослался на подпункт, согласно которому Россия может соответствующе реагировать, если под угрозу поставлено само существование государства. Ura.Ru