Удары Киева западным оружием по объектам на территории России станут поводом для Москвы применить ядерное оружие. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Lenta.ru
«[Украина] рискует нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. <…> Это прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — написал Медведев. Он сослался на подпункт, согласно которому Россия может соответствующе реагировать, если под угрозу поставлено само существование государства. Ura.Ru
По словам зампреда Совбеза РФ, действия ВСУ не являются «правом на самооборону», это прямое и очевидное основание для использования российской армией ЯО против Украины. Медведев призвал помнить об этом всех «наследников Гитлера, Муссолини, Петена» и тех, кто поддерживает киевский режим на Западе. Вечерняя Москва