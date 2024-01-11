В США раскрыли тактику ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины роют окопы и строят баррикады, переходя в оборонительную позицию, пишет Reuters. По информации агентства, таким образом Киев планирует выдержать наступление ВС РФ и одновременно восстановить силы, поскольку Россия проявляет инициативу в зоне специальной военной операции.

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Новые оборонительные рубежи <...> показывают, как Украина активизировала строительство укреплений в последние месяцы, переводя свои военные операции против России на более оборонительный лад, — говорится в материале.

В статье приводится мнение британского военного эксперта Джека Уотлинга, который предположил, что мощные укрепления ВСУ могли бы замедлить продвижение российских войск. Он также считает, что украинская армия переходит к оборонительной тактике, поскольку ее наступление «достигло кульминации».

Украинцы сейчас переходят к оборонительной позиции, потому что их наступление достигло кульминации. <...> С украинской стороны они пытаются минимизировать собственные потери, но также восстановить наступательную боевую мощь, — высказался Уотлинг.