Эксперт из США назвала главного кандидата на «войну с Россией»

Американский военно-политический эксперт Сара Уайт назвала Финляндию главным кандидатом на получение американского оружия среди всех стран НАТО. Как заявила Уайт в своей статье для RealClearDefence, связано это с напряженностью в отношениях России и Финляндии.

По мнению Уайт, поражение Украины приведет Россию «на порог Запада». Когда возможности Киева будут полностью исчерпаны, США придется вооружить шесть стран, составляющих восточный фланг НАТО, - Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Румынию, если американцы не захотят послать свои собственные войска и сражаться вместо своих союзников, считает эксперт.

Уайт отметила, что Польша уже выполнила свои обязательства по расходам на оборону в размере двух процентов ВВП и стала самым незаменимым партнером США по НАТО с момента начала украинского кризиса. В то же время США подписали пятилетние соглашения об оборонном сотрудничестве с каждой из трех стран Балтии. Договоренности включат «интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, участие в международных военных операциях и учениях, развитие инфраструктуры и обучение».

Недавнее вступление Финляндии в НАТО в одночасье удвоило границу альянса с Россией. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что в случае какого-либо обострения в первую очередь пострадает сама Финляндия.

Он отмечал, что Россия традиционно рассматривала Финляндию в качестве нейтральной и, «в общем-то, дружественной страны», но из-за вступления Хельсинки в НАТО РФ приняла ответные меры и воссоздала Ленинградский и Московский военные округа. Соглашение об оборонном сотрудничестве с США он назвал «серьезным вызовом» для России.

С учетом заявлений российской стороны, Финляндия, вероятно, является наиболее срочным кандидатом на получение нового американского вооружения, считает Уайт.

Хельсинки, в частности, планирует получить 64 истребителя F-35A. Уайт подчеркнула, что эти самолеты способны собирать и передавать больше информации, чем их аналоги, благодаря разведывательным возможностям и невидимости для радаров.