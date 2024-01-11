Десантники подорвали танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении

Десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов подорвали танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении, сообщило Минобороны России. Бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат, а также FPV-дроны. Ими уничтожают живую силу и выводят из строя бронетехнику ВСУ.

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Чтобы действовать максимально эффективно, расчеты БПЛА применяют метод парной работы, когда два квадрокоптера с нагрузкой последовательно поражают найденную цель.

Так вышло и с подбитым перед нашими позициями украинским танком.