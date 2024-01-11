Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев США

Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 млн долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона.

Согласно документу, General Dynamics предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams, передает РИА «Новости».