«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на базу США в Сирии

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» объявило, что совершило атаку на военную базу США в Сирии. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на соответствующее заявление движения.

Речь идет об американской базе «Хемо» возле аэропорта города Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.

Согласно заявлению движения, атака была совершена с применением беспилотника. В сопротивлении нападение назвали реакцией на «массовые убийства, совершаемые Израилем против палестинского народа в секторе Газа» и частью усилий по «противодействию американским оккупационным силам в Ираке и регионе».