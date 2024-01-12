В Латвии предпочли войска НАТО идее единой армии ЕС

В Латвии предпочли войска НАТО идее единой армии Евросоюза (ЕС). Министр обороны страны Андрис Спрудс усомнился в необходимости создания единой армии с учетом существования альянса, пишет Delfi.

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Спрудс прокомментировал идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о создании единой европейской армии. Он напомнил, что позиция Латвии заключается в незаменимости НАТО, так как в альянсе есть страны, не входящие в Евросоюз.

«Нет необходимости дублировать и создавать дополнительные командные структуры, которые косвенно конкурировали бы с НАТО. Такой нужды нет. Поэтому мы должны работать над укреплением альянса», — заявил министр.

По его мнению, дискуссии о европейской армии могут иметь место, но в целом военной силой региона является НАТО, многие члены которого входят в Евросоюз. Политик также предположил, что на уровне ЕС следует задуматься о развитии военной индустрии.