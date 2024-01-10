Бронеавтомобили "Тигр-М" с модулем "Арбалет" смогут жечь танки с помощью ПТУР

Бронеавтомобили АМН 233114 "Тигр-М" с дистанционно управляемыми боевыми модулями "Арбалет-ДМ" успешно применяются в ходе специальной военной операции. Установленные на них 12,7-мм пулеметы 6П49 "Корд" поражают различные цели, в том числе беспилотники и легкую бронированную технику противника.

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В то же время боевой модуль постоянно совершенствуется. Так, разработан вариант, вооруженный 23-мм автоматической пушкой АП-23, способной бить на 2200 метров. Боекомплект насчитывает сто снарядов.

В минувшем году был впервые продемонстрирован образец, у которого вместе с "Кордом" также смонтирован 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М. Прицельная дальность применения - 2000 метров.

Питание пулемета и гранатомета - ленточное. Запас патронов к пулемету штатный - 150 штук, а увеличенный - до 250 штук. К гранатомету - 50 и 100 соответственно.

Огневую мощь значительно повышает возможность применения управляемых противотанковых ракет комплекса "Конкурс-М", поражающих вражеские танки, оборудованные динамической защитой и находящиеся на дистанциях до четырех километров.