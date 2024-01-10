Американские авианосцы оказались бесполезны без китайских чипов

Forbes: Американские авианосцы будут бесполезны без китайских чипов
Зависимость американского ОПК от китайской электроники с 2005 по 2020 годы выросла в шесть раз, а число производителей из КНР в системе военных поставок США увеличилось вчетверо. Более 40 процентов полупроводников, применяемых в американских военных приборах, сделаны в Поднебесной. Таковы результаты анализа, проведенного по заказу Пентагона компанией Govini.
"Работа новейших американских авианосцев класса Gerald Ford зависит от более чем 6500 китайских полупроводников. Многие другие корабли и самолеты ВМС США аналогичным образом зависят от тысяч китайских чипов", - рассказала Forbes глава аналитического агентства Тара Догерти.
Особенно велика доля комплектующих из КНР в военно-морском флоте и высокоточных боеприпасах - снарядах, ракетах и бомбах со спутниковым и лазерным наведением. Критической выглядит ситуация с боеприпасами большой дальности, которые США собираются использовать для сдерживания Китая в Тихоокеанском регионе. Вероятно, в КНР понимают это и приняли меры предосторожности - на полупроводниковом уровне. Исследование Govini не содержит анализа разработок в области гиперзвукового оружия - но, поскольку в этой сфере заняты все те же компании, можно предположить, что и там картина та же.
"Проблема Китая - часть более глобальной ситуации, которую я описала бы, как сокращение промышленной базы США", - отметила Догерти.
Мода на бережливую производство, сокращение издержек, поставки военным точно в срок минимально необходимых ресурсов и сокращение складских остатков обнулили запас прочности производственной базы. А вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, резко возросший спрос на боеприпасы и другое военное оборудование, обнажили и обострили проблему.
"Урок здесь также заключается в том, что если Америке все-таки удастся увеличить свои запасы оружия, выгоды достанутся Пекину", - резюмировала глава Govini.