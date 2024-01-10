СМИ: число тяжелораненых украинских военных выросло на 30%

Число тяжелораненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30%. Как сообщает телеканал ABC, об этом рассказал главврач больницы в Днепре (бывший Днепропетровск) Сергей Рыженко.

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По словам медика, ежедневно в больнице принимают от 40 до 100 тяжелораненых солдат. Врачам приходится проводить от 50 до 100 хирургических операций ежедневно, из которых большинство — ампутации. Телеканал со ссылкой на врачей отмечает, что ежемесячно погибают или получают тяжелые ранения около 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.