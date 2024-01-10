СМИ: число тяжелораненых украинских военных выросло на 30%
Число тяжелораненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30%. Как сообщает телеканал ABC, об этом рассказал главврач больницы в Днепре (бывший Днепропетровск) Сергей Рыженко.
По словам медика, ежедневно в больнице принимают от 40 до 100 тяжелораненых солдат. Врачам приходится проводить от 50 до 100 хирургических операций ежедневно, из которых большинство — ампутации. Телеканал со ссылкой на врачей отмечает, что ежемесячно погибают или получают тяжелые ранения около 30 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев продолжает «гнать на убой» своих солдат по указанию Запада и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Вместе с тем глава Минобороны РФ подчеркнул, что такие действия властей Украины в результате не окажут влияния на линию фронта, а лишь затянут военный конфликт между сторонами.