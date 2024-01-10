Мобилизация: последние новости на сегодня 10 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 января 2024, в материале «Рамблера».

Картаполов раскрыл дальнейшие планы по мобилизованным на СВО

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Нет никакой необходимости проводить повторную мобилизацию россиян, участвующих в боях на Украине, на новых, необученных граждан. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает «Фонтанка».

Он пояснил, что мобилизованные россияне воюют уже год, и этого времени достаточно, чтобы стать профессионалами. Если сейчас заменить их, то на смену придут новички, которых снова придется обучать и готовить. Картаполов подчеркнул, что именно этого хотят «недруги» России.

Он также заявил, что военнослужащие и их семьи получают за свою работу заслуженные социальные блага и денежное вознаграждение, а заявления о необходимости повторной мобилизации вбрасываются в общество РФ специально и не соответствуют действительности.

Подмосковные лесничие помогли заготовить дрова на зиму семье мобилизованного

Лесничие подмосковного Серпухова помогли семье россиянина, который отбыл на Украину для участия в боевых действиях, заготовить дрова на зиму. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза, передает «Подмосковье сегодня».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что они стараются помогать семьям военнослужащих с начала специальной военной операции.

«Мы понимаем, что их близкие нуждаются в заботе и поддержке. Наши солдаты защищают Родину на передовой. Мы, в свою очередь, оказываем помощь их семьям», — объяснил он.

Депутат Мособлдумы поздравил с Новым годом две семьи мобилизованных из Балашихи

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов принял участие в новогодней акции партии «Единая Россия» «Елка желаний» и навестил две семьи, чтобы преподнести подарки детям. Об этом пишет Riamo.ru.

«Передали Матвею, которому исполнилось три года, машину с пультом управления, двум братьям Антону и Артему — лего-конструктор и, конечно, сладкие новогодние подарки», — говорится в сообщении.